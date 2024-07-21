闖醫院隨機殺醫生 浙江行兇男跳樓亡

浙江省溫州醫科大學附屬第一醫院上周五發生殺醫事件，一名男子用刀捅傷醫生後跳樓。醫生經搶救無效身亡，捅人男子據指亦不治。中國醫師協會重申，堅決反對任何形式的暴力傷醫行為，強烈呼籲有關單位採取有力措施保障醫務人員生命安全。

事發在上周五下午1時許，溫州醫科大學附屬第一醫院心內科門診午休期間，一名男子持刀闖入醫院，用刀刺向當值醫生李晟的頸部和背部，當時李晟正與病人說話而無留意到危險。多名在場人士試圖拉開行兇者，但兇手死死抓住李晟並連砍4刀。李晟大呼救命，跑到辦公室門口時仍被兇手追斬，他的頸一片血紅，之後倒地。男子行兇後從3樓一躍而下，送往手術室搶救。

傳報復醫院救妻不遂 事後醫院內很多醫護人員和有心人排隊給李晟捐血，但他的頸動脈和肝臟等部位傷勢嚴重，經搶救數小時後終不治。有傳行兇者妻子早前在醫院接受心臟手術，術後情況不理想在家自殺身亡，於是懷恨在心憤而到醫院報復，但李晟並非負責治療行兇者妻子。

溫州醫科大學附屬第一醫院表示，心血管內科醫生李晟上周五在門診診療中，突然遭一名男子持刀傷害，致多處嚴重損傷。院方第一時間組織多方專家聯合救治，李醫生終因傷勢過重，經搶救無效，於同晚9時許不幸去世。院方讚揚李晟是一名勤勉敬業、甘於奉獻的醫務工作者，全體職工對其離世表示沉痛哀悼，目前相關善後工作正在有序展開。本報綜合報道