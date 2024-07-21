輾未牽繩犬隻 司機遭狗主毀車打傷

【本報綜合報道】湖北省武漢市一名男子上月在屋苑地下停車場開車，遇到一名女狗主未牽狗繩放狗，疑似未有注意到狗隻經過，意外將牠輾傷，遭狗主毀車洩憤。男子之後報警，警方立案，惟女狗主事發後離開武漢遲遲未歸，截至上周四，事發已一個多月女狗主尚未遭處罰。

狗主拒配合辦案 逃至上海 影片所見，一名穿綠衣的女子持磚頭怒砸白色私家車車窗，隨後指着拍攝者大罵，稱對方「殺了自己的狗」，對狗隻不負責任，並威脅對方償還狗命。女子無視拍攝者質問繼續砸車，期間更打開車門，將車內物品扔出，她離開現場前，又打了拍攝者。

私家車車主楊先生透露，事發於上月7日中午，當時他在住所地下停車場開車，遇到一輛車佔用部分行車道，遂從逆向行車道繞行，當時旁邊有人在放狗，其中兩隻狗沒有牽狗繩。他繼續開車，突然有一名女子拍窗示意他停車，稱她的狗被壓傷，並要求賠償。

惟楊先生認為自己不應負全責，並希望報警處理，詎料對方奪走自己的車匙離開，隨後折返現場，用磚頭猛砸他的車輛，楊先生的手亦遭輕微砸傷。楊先生事後報警，警方稱，涉事女子拒絕配合辦案，現時已前往上海未歸。警方又指，案件屬治安案件，若調查發現構成刑事，將採取網上追逃。