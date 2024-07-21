重慶查獲值4360萬元冒牌唇膏
【本報綜合報道】重慶市公安局南岸區分局上周五發布消息，警方搗破一個跨省生產銷售假冒名牌化妝品的犯罪團夥，查獲10多萬支冒牌唇膏，涉案金額逾4,000萬元（人民幣‧下同，約4,360萬港元），案件正在進一步偵辦中。
南岸區公安分局去年底陸續接獲市民報案，稱懷疑在網上購買的知名品牌唇膏為冒牌貨。經調查、研判和摸排，一個在廣東生產並通過電商平台向各地銷售冒牌化妝品的犯罪團夥逐漸浮出水面。南岸區公安分局成立的專案組，本月初聯同廣東公安機關在多地同步開展收網行動，搗毀5個生產銷售窩點，現場查獲5部唇膏生產設備、12萬多支假冒多個知名品牌唇膏成品及半成品、3,000多盒香水。
糾集親朋好友牟利
調查發現，黃姓疑犯2020年以來，糾集其親朋好友為牟取非法利益，購入化妝品生產原料和包裝材料，僱人大肆生產假冒十多個知名品牌唇膏、香水等對外銷售牟利。徐姓疑犯等在重慶經銷，前年起以每支（盒）20至40元（約21.8至43.6港元）不等購入冒牌化妝品，然後開設網店以「正品打折、免稅店商品」等名義以10倍價格出售。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：