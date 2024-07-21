重慶查獲值4360萬元冒牌唇膏

南岸區公安分局去年底陸續接獲市民報案，稱懷疑在網上購買的知名品牌唇膏為冒牌貨。經調查、研判和摸排，一個在廣東生產並通過電商平台向各地銷售冒牌化妝品的犯罪團夥逐漸浮出水面。南岸區公安分局成立的專案組，本月初聯同廣東公安機關在多地同步開展收網行動，搗毀5個生產銷售窩點，現場查獲5部唇膏生產設備、12萬多支假冒多個知名品牌唇膏成品及半成品、3,000多盒香水。