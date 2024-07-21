福州連破3海上走私案 拉15人扣1300萬元食材

扣查涉案船舶

福州海警局本月7日晚獲悉在白犬列島附近海域有疑似走私活動，隨即派遣執法艇前往查緝，在目標海域發現並鎖定一艘無船名船號的鋼製船舶。該船未開啟任何照明及航行通導設備，且用帆布遮蓋所載貨物，十分可疑。