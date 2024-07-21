福州連破3海上走私案 拉15人扣1300萬元食材
【本報綜合報道】福建省福州市海警局上周五披露，近日連續查獲3宗涉嫌海上走私案件，現場抓獲15人，扣查3艘涉案船舶，以及200多噸凍牛筋、凍豬肚和章魚，案值約1,200萬元人民幣（約1,308萬港元）。
扣查涉案船舶
福州海警局本月7日晚獲悉在白犬列島附近海域有疑似走私活動，隨即派遣執法艇前往查緝，在目標海域發現並鎖定一艘無船名船號的鋼製船舶。該船未開啟任何照明及航行通導設備，且用帆布遮蓋所載貨物，十分可疑。
海警執法員立即鳴笛廣播亮明執法身份，最後成功控制該船。船上共有5名船員，載有約187噸凍牛筋等，船員均無法提供該批凍品的合法來源證明，涉嫌走私。
此外，福州海警局又在羅回和洋嶼附近海域查獲兩艘涉嫌走私船舶，現場抓獲10人，扣查約40噸凍豬肚、約2.2噸活體章魚。當局扣押上述涉案漁船及貨物，相關案件正在進一步辦理中。
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