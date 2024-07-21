陝西懸賞110萬 尋失竊石獅線索

【本報綜合報道】陝西省咸陽市禮泉縣法院、檢察院、公安局近日發布通告，懸紅100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元）徵集2010年一對文物石獅被盜案的線索。當地於過去10多年多次發布懸賞通告，相較賞金最初10萬元（約11萬港元），現在的賞金為當時10倍。

文物被盜14年 賞金增10倍 通告稱，2010年4月3日凌晨，陝西省禮泉縣昭陵鄉發生一宗特大文物被盜案，多人結夥作案，在夜間利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具，將此處的唐肅宗建陵東門遺址一對石獅盜走。 該對位於禮泉縣昭陵鄉崇山村北「武將山」上的兩尊石獅，為石灰岩質，圓雕，蹲踞狀，四足與底座連為一體，高約1.5米，長約1.3米，胸寬約0.8米，每尊重約兩噸。

被盜石獅為唐帝王陵墓園門獅，是重點文物保護對象。懸賞通告呼籲，對協助、參與過作案的人員，只要具據實交代，將從輕，減輕或免除處罰；對知情不報，隱置罪行，不思悔改的人員，一經查獲，將嚴懲不息。