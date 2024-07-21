婦舉報夫家涉貪 四川當局將調查

老爺奶奶分屬退休官及前銀行高層 擁億元資產 四川省南充市一名女子近日在社交平台實名舉報，為官多年的老爺和奶奶名下擁有巨額不明資產，遠超體制內正常水平，引起社會關注。南充市發展改革委員會上周五表示，已聯合工商銀行南充分行成立調查組核查，下一步將根據調查情況依規依紀依法處置。

舉報人曾靜聲稱，她的老爺是南充市物價局價格監督檢查分局局長尹真光、奶奶則是工商銀行南充分行計財處處長漆麗華。兩人名下資產約8,000萬至1億元人民幣（約8,800萬至1.1億港元），其中包括8套商舖、3套住宅，以及大量紅木家具和收藏字畫，超出體制內正常收入水平。

又指兩人涉洗錢 曾靜又指，老爺和奶奶大量持有並使用他人的銀行卡理財，涉嫌洗錢。她稱兩人比較兇狠，如果她有不測，請大家為她討回公道。南充市發改委指，尹真光是發改委前價格調控科科長，已於2018年退休；漆麗華是工商銀行南充分行前計財處處長，已於2004年退休。

對於網傳實名舉報兩人家庭財產與實際收入不符情況，南充市發改委高度重視。南充市發改委工作人員證實，舉報對象確實是他們單位，但已退休多年，目前針對事件展開調查。

事件引起不少網民討論，有人指「堡壘往往都是從內部突破」、「大家都是自己人，大家自罰三杯算了」。有人猜測「估計是張口要了甚麼東西未果，就各種唇槍舌戰」。本報綜合報道