司機指視野差 目擊旁車衝落橋

【本報綜合報道】陝西省商洛市柞水縣境內上周五晚上突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向嚴坪村二號橋局部倒塌，多人死亡及失蹤。有網民表示，不少車輛來不及停車墮進河中，柞水縣多地斷網斷電。事發後，下游百多名村民自發搜救失蹤者，在距離事發地一公里河道發現一輛私家車。

有親歷事發現場網民提到，上周五晚上9時許開車駛到事發路段，前方有車停在應急車道，以為有交通事故，數名路人示意停車，有其他車輛沒有停下而直接衝下橋。談及墮橋車輛數目時，他表示不太確定，理由是「天太黑，車速都很快」。

另一名在場的王先生表示，一家4口當晚開車駛至距離事發地約一公里時發現，路邊有人揮手機，還以為對方想搭順風車，之後目睹再有人用手擺出交叉動作，方知道前方塌橋。他去過塌橋地方看了一眼，有私家車在水上漂浮，又指橋下水流很急，視野欠佳。

下游村民稱發現遇難者 除了路經司機，位於下游的中台村村民上周六稱，有村民早上在河邊發現遇難者，多人其後自發展開搜救，由於天氣炎熱，故沿路向救援人員派粟米。