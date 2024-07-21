陝西洪災塌橋 25車墮河12死

另31蹤杳 暫僅1人獲救 陝西省商洛市柞水縣境內金錢河山洪暴發，導致丹寧高速水陽段公路橋樑垮塌，多輛汽車墮河後沖走，至少12人死亡，另有31人失蹤。中央昨日作出指示，當務之急是全力搶險救援，搜救失蹤，最大限度減少人命傷亡，妥善做好家屬安撫等善後工作。

事發於上周五晚上8時40分左右，G4015丹寧高速（丹鳳縣至寧陝縣）水陽段（柞水縣至山陽縣）山陽方向K46+200處柞水縣杏坪鎮嚴坪村二號橋，局部發生單側垮塌。大橋全長366米，跨越金錢河，垮塌長度約40米。初步判斷，共有17輛房車及8輛貨車墮河遇險。

中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率領有關部門官員趕赴現場指導救援處置工作。應急管理部部長王祥喜於昨日上午，率工作組趕赴現場指導救援處置。應急管理部領導徐加愛、宋元明、王道席、周天參加調度。橋樑垮塌後，國家綜合性消防救援隊伍已投入736人、76輛車、18艘舟艇、32架無人機開展救援，武警陝西總隊商洛支隊出動兵力緊急搜救。

連場雨澇迄損失近20億元 截至昨日中午12時，已搜救發現墮河汽車7輛，有一人獲救，仍有18輛汽車下落不明。在山洪發生前一天，柞水縣縣委書記曹艷萍帶領有關單位負責人到營盤鎮檢查防汛防滑工作。期間曹艷萍指出，當前防汛形勢依然複雜，要求全縣上下要始終保持高度警惕，強化風險意識，時刻保持臨戰狀態，密切關注雨情、水情、汛情變化。

自上周一以來，陝西全省多地發生洪澇災害，已造成西安、寶雞、渭南、漢中、安康、商洛、楊凌等7市（區）47個縣（區）453個鄉（鎮）21.2萬人受災。2,522間房屋倒塌損壞，農作物受災面積9.75萬畝，直接經濟損失17.96億元人民幣（約19.5億港元）。

四川黃淮等地災情嚴重 隨着目前進入「七下八上」防汛關鍵期，四川盆地、黃淮等地遭遇嚴重暴雨洪澇、地質災害。財政部、應急管理部緊急預撥2.6億元人民幣（約2.8億港元）中央自然災害救災資金，支持江蘇、山東、河南、重慶、四川、陝西6省（市）全力做好應急搶險救災工作，重點用於搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民宅修復等。本報綜合報道