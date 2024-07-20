特朗普夥同萬斯 爭中間票謀制華

美國前總統特朗普於共和黨全國代表大會中，宣布揀選俄亥俄州聯邦參議員萬斯為大選副手，說明特朗普的競選策略走向溫和理性，計劃爭取中間選票，以努力改變他被民主黨標籤是口頭的民粹主義富商、實則毫不關心社會低下階層的負面形象。

39歲的萬斯出生於低下階層家庭，父母離異後經歷母親多次離婚和吸毒，最後他和姊姊由外祖父母帶大。中學成績不出色的他，畢業後進入美國海軍陸戰隊服役，並曾被派遣到伊拉克，退伍後才找到發展的道路，大學畢業後更取得耶魯法律博士（JD）學位，再於2023年成為參議員。萬斯2016年出版的回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），講述他在貧窮小鎮長大的經歷，正好填補特朗普出生大富之家而脫離群眾的不足。

反對援助烏克蘭 萬斯的窮人出身背景，使他在非富則貴的共和黨精英中，帶來新氣息。他亦是天主教徒，帶着天主教對窮人認同及親善的立場，所以他公開強調支持勞工階層有最低工資和集體談判權、醫療福利，以及合理施行累進稅，這對美國東部中及北區去工業化州份選民有巨大吸引力，可與民主黨短兵相接，為特朗普在這些搖擺州份爭取更多支持。

另一方面，萬斯信奉天主教，注重家庭，反對同性婚姻及自由主義墮胎政策，與特朗普立場一致，吸引到保守選民的支持。當然，二人也強烈反對經濟移民和非法移民，得到不少保守及低下階層人士支持。

此外，萬斯一直反對援助烏克蘭，他在這個問題上是現實主義者，認為烏克蘭政府極度貪腐無能，也無法戰勝俄羅斯，應接受放棄烏東領土來保證主權及中立，相信這亦是特朗普就俄烏戰爭未申明的立場，而政府更需要把援烏的開支轉為處理移民、社會基建落後及工業發展等更重要課題。雖然特、萬二人在這些問題上得到部分共和黨人支持，但與元老級共和黨人及民主黨的新保守主義領導層不同，更與美國深層政府的反俄好戰派立場迥異，相信推動議和及支持繼續戰爭的兩派，還會有角力及討價還價的發展。

萬斯支持特朗普在當選後推動俄烏停火，其實是要保留資源和實力對付中國，這是上世紀美蘇爭霸時華府「聯中制蘇」的倒轉，如今是要盡快實施「和俄制中」。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻