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世上最大飛蛾現身大桂山
中國廣西師範大學生命科學學院昆蟲學團隊近日在大桂山調查期間，偶然發現一隻被譽為世界體形最大的蛾類「烏桕大蠶蛾」，牠展開雙翼之際，身長可達30厘米。牠的外觀呈橙色，雙翼的花紋十分別致，前後翅膀共有4處三角形透明區域，翅膀前端位置有獨特的蛇頭狀花紋，伏在散落土地的樹枝上，樣子十分迷人。
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