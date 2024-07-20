復旦大學揭新高溫超導體 科技應用大智慧

超導體可以實現零電阻和完全抗磁性，科技應用潛力巨大。上海復旦大學物理學系團隊成功生成三層鎳氧化物，證實鎳氧化物中具有壓力誘導的體超導電性，可謂發現新型高溫超導體。該研究成果周三發表於國際學術期刊《自然》。

復旦大學物理學教授趙俊介紹，鎳氧化物單晶樣品的生成條件十分苛刻，需在特定環境和條件下才能穩定生成。由於成相的氧壓窗口很小，因此容易出現多種成分的鎳氧化物層狀共生的現象，且生成過程中極易出現大量頂點氧位置的缺陷，這可能是鎳氧化物超導含量低的原因。

合成純相三層鎳氧化物單晶 研究團隊利用高壓光學浮區技術生成了大批樣品，最終成功合成了純相三層鎳氧化物單晶樣品。團隊還開展了一系列中子衍射和X射線衍射測量，精確測定了材料的晶格結構和氧原子坐標及含量，發現該單晶樣品中幾乎沒有頂點氧缺陷，其超導體積分數達到86%，這意味科學家發現了新型高溫超導體。

研究團隊還刻畫了這個單晶樣品體系在壓力下的超導相圖，發現鎳氧化物超導可能與銅氧化物超導有不同的層間耦合機制，為鎳氧化物超導電性機理的研究提供重要見解，並且為探索層間關聯、奇異金屬行為和高溫超導電性之間的複雜相互作用提供重要的材料平台。本報綜合報道