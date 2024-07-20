日擬推預先清關 簡化入境程序

政府計劃從明年1月開始針對台灣遊客率先試行該項計劃，然後視其成效決定是否擴大至其他國家或地區，並將針對部分景點存在遊客過量問題，在今年年底前制訂解決方案。

上半年訪日旅客達1778萬人次

新冠疫情過後，日本努力推出多項措施，爭取外國旅客回歸。日本政府周五公布，今年上半年的訪日外國旅客數目約有1,778萬人次，是歷來同期最高。首相岸田文雄指，今年全年外國旅客數目有望達到3,500萬人次的歷史新高，要求採取措施把旅客從大城市吸引至其他地方，並針對交通擁擠等因旅客過多造成的問題採取應對措施。單計上季，訪日外國旅客消費共計約2.1萬億日圓（約1,042億港元），創季度新高。岸田預計全年消費額將遠超歷史最高紀錄，達到8萬億日圓（約3,970億港元）。