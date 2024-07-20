日本一周5.5萬宗新冠 症狀似中暑易誤判

日本新冠疫情愈發嚴峻，當地傳媒昨日報道，確診新症數字已連續10周增加，本月7日至周日的一周內，全日本約5,000間醫療機構共錄得逾5.5萬宗個案，較前一周增加逾1.5萬人感染。有專家分析，日本目前流行的是KP.3變種株，具有高度傳染性，屬於新型變種株，疫苗的防禦效果較差，令感染人數持續增加。

籲勤洗手戴口罩 據厚生勞動省統計，日本平均每間醫療機構接診患者為11.18人，較前一周增加1.39倍，新增住院患者3,081人，較前一周增加約1.3倍。若按地區劃分，鹿兒島縣報告個案數最多，平均每間醫療機構接診患者達到31.75人，比前一周增加8.62人，創去年5月以來新高。鹿兒島縣政府敦促當地居民根據情況採取感染控制措施，包括勤洗手、戴口罩等。

與此同時，日本多地持續高溫，亦讓許多民眾苦不堪言。東京一間診所的院長伊藤博道認為，今次疫情爆發其中一大原因便是夏季異常炎熱，在高溫天氣下，民眾身體自律神經被打亂、食欲下降，免疫力受影響。他指中暑的症狀與感染新冠病毒的初期症狀相似，光憑初期症狀，很難判斷是中暑還是感染新冠病毒，呼籲民眾切勿自我判斷，建議就醫。

除新增加患者外，許多新冠病毒後遺症患者仍受到嚴重影響。厚生勞動省本月初公布研究結果顯示，有11.8%的感染者出現可能是後遺症的持續症狀，其中有8.5%的感染者認為相關症狀對日常生活造成嚴重影響，主要症狀包括味覺障礙、肌力下降、脫髮等。本報綜合報道