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俄法院判涉毒前美兵入獄13年
俄羅斯莫斯科一間法院周四以販毒罪，判處一名美國前傘兵利克（Michael Travis Leake）13年有期徒刑。近年來，美國公民在俄羅斯被捕的案件有增長趨勢，華府認為這是克里姆林宮的手段，藉此爭取在美國被定罪的俄羅斯人獲釋。（綜合報道）
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