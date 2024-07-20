行刺案槍手 較執法部門更早踩線

【本報綜合報道】美國聯邦調查局（FBI）繼續調查前總統特朗普遇刺案，知情人士周四透露，槍手克魯克斯於上周六行兇前6日曾到造勢活動踩線，並用加密電郵地址登記出席集會，並曾在一個遊戲網站留言提到7月13日會是他的「首秀」。

網上留言「7‧13是我的首秀」

調查人員在克魯克斯的手機定位數據發現，他曾於上周日到會場所在的區域，特勤局人員在上周一才首次與警方實地視察會場，數日後敲定保安安排，這意味克魯克斯比執法部門更早到會場踩線。同時，特勤局當時決定不把講台北面的一個倉庫建築群納入安全區，但最接近會場的一幢建築物位於步槍射擊範圍。克魯克斯曾向他工作的護老院申請上周六放假，聲稱「要做重要的事」。他於上周五下午前往一個射擊場，上周六早上先到裝修用品店購買爬梯，然後再到附近的槍舖買子彈。