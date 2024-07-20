傳特朗普與澤連斯基通話

特朗普副手萬斯曾指不在乎烏克蘭發生甚麼事，澤連斯基接受英媒訪問時指也許萬斯真的不在乎，但烏克蘭必須與美國合作。特朗普當選對烏克蘭將是艱難的事，但烏方是努力工作的人。澤連斯基感謝夥伴可能在今夏向烏軍提供F16戰機的承諾，F16對協助烏克蘭抵抗俄羅斯的空中優勢並「解放天空」來說至關重要。英國工黨新政府亦是剛上場，澤連斯基預期英方對烏克蘭的支持不會改變。