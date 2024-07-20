傳特朗普與澤連斯基通話
【本報綜合報道】外界憂慮一旦美國前總統特朗普勝出今年11月的總統選舉，將改變華府的對烏克蘭政策。美媒周四報道，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基會在周五通電話，這是特朗普卸任後首次與澤連斯基通話。
特朗普副手萬斯曾指不在乎烏克蘭發生甚麼事，澤連斯基接受英媒訪問時指也許萬斯真的不在乎，但烏克蘭必須與美國合作。特朗普當選對烏克蘭將是艱難的事，但烏方是努力工作的人。澤連斯基感謝夥伴可能在今夏向烏軍提供F16戰機的承諾，F16對協助烏克蘭抵抗俄羅斯的空中優勢並「解放天空」來說至關重要。英國工黨新政府亦是剛上場，澤連斯基預期英方對烏克蘭的支持不會改變。
俄外長斥西方少提衝突根源
俄羅斯外長拉夫羅夫周三曾指，烏克蘭危機的解決方案理應考慮當地的現實情況，但西方必須停止向基輔輸送武器，這樣衝突才會結束。他又認為西方試圖透過各種可能的手段強推所謂和平計劃，卻對衝突根源隻字未提。
他指出，衝突有許多前因，包括烏克蘭政變、禁止俄語、不履行《明斯克協議》等。
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