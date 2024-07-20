民調：46%台人料特朗普或減兵援

【本報綜合報道】美國前總統特朗普近日受訪被問及會否承諾保衞台灣時，稱台灣應向美國支付保護費。共和黨籍參議員魯比奧周四表示，預期特朗普再度當選後，會繼續支持台灣。台灣中央研究院歐美研究所公布的民調結果則顯示，46.2%台灣人認為特朗普上台會減少美國出兵助台的可能，僅37.5%認為會增加。

中研院歐美所的民調在5月23日到28日進行，共訪問1,236名台灣成年人，結果於美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周四舉行的發布會上公布。台灣受訪者認為美國守諾比例達41.2%，較去年33.9%提高，信任大陸的人則從去年的9.3%上升到12.5%。83.4%民眾認為大陸威脅加劇，如其軍備提升，逾七成人認為會增加攻台可能。如大陸攻台，近六成人認為美國會出兵助台，逾半受訪者亦稱願上戰場。

魯比奧指特朗普續撐台 魯比奧周四在威斯康辛州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會場邊，回應特朗普對台評論，指台灣面臨生存威脅，應增加國防支出。他又指，如特朗普重返白宮，會做第一個任期做過的事，那就是繼續支持台灣。他無法替特朗普代言，但對美國支持台灣及盡全力防止大陸入侵並不擔心。