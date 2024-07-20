特朗普誓言倘上任 即結束俄烏以巴戰爭

正式接受共和黨提名角逐大選 美國前總統特朗普周四正式簽署文件，接受共和黨總統候選人提名，將夥拍副手萬斯爭取再次入主白宮，同時是他第3度代表共和黨出戰總統選舉。他同日在共和黨全國代表大會發表壓軸演說，是他遇刺後首次公開演說，歷時約90分鐘。期間他提及俄烏戰事和以巴戰事，指衝突陰影籠罩台灣和整個亞洲，批評拜登政府製造出國際危機，而他上台便會立即結束俄烏和以巴戰爭。

重提遇襲經過 讚揚特勤保護 特朗普上台後宣布自己接受共和黨總統候選人提名，之後便說很多人關心他在賓夕凡尼亞州巴勒特縣遇刺，他稱「這太痛苦，我不會說第二次」，然後便講述當時的過程。他當時正在擰頭看背後的圖表，突然有東西擊中他的耳朵，非常痛，只有中槍才會這樣，他知道自己遇襲了，此時特勤局人員快速上台保護他，伏在他身上，他讚揚特勤局人員。

他又指，如果他沒有擰頭，子彈就會正中頭部，他今晚就不會站上台上，「我原本不應在這裏了」。

稱降稅率 禁車企進駐中國 特朗普續指，當時群眾都以為他可能死了，於是他決定舉手振臂高呼「戰鬥、戰鬥、戰鬥！」他說：「在我的餘生，我將感激在那個決定性的夜晚勇敢地站着的眾多愛國者。」特朗普表示，4個月後共和黨將取得令人難以置信的勝利，他競選總統是為了全美國，而不是半個美國，因為贏得半個美國的勝利並不代表勝利。

特朗普揚言立即結束毀滅性的通脹危機，降低利率，又狠批拜登政府的移民、經濟和外交政策，其中多次提及南部的美墨邊境危機，把一切歸咎於拜登，強調美國接納移民，但要循合法途徑移民美，又聲稱其他國家向美國派遣罪犯。特朗普續指，他將不允許美國公司在墨西哥、中國建造汽車製造廠，就職第一天就會結束使用電動車的強制令，重申要將工廠帶回美國，否則將大幅加徵關稅。

另外，他指戰火正在歐洲及中東肆虐，愈來愈多衝突陰影籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，世界正處於第三次世界大戰邊緣，而因為武器，這將是場前所未有的戰爭，現今的武器不再只是軍隊坦克來來回回，互相射擊，這些武器是毀滅性的。特朗普誓言結束拜登政府製造的所有國際危機，包括俄羅斯和烏克蘭的可怕戰爭，還有因巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯襲擊以色列引發的戰爭，更稱自己當選總統就能恢復世界和平穩定與和諧。不過在達成這目標前，他必須先拯救美國脫離現況，包括重重打擊人民的經濟危機。本報綜合報道