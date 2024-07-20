朝再飄垃圾氣球 韓擴音喊話反制
【本報綜合報道】北韓於周四時隔22天再次向南韓空飄垃圾氣球，南韓軍方昨日宣布在韓朝邊界地區啟動對朝擴音喊話反制。
南韓聯合參謀本部表示，韓軍屢就北韓持續空投垃圾氣球的行為作出嚴重警告，因此於周四晚至周五凌晨對北韓放飛氣球的地點進行擴音喊話，韓軍今後採取何種應對措施都取決於朝方的行動。南韓上月9日重啟邊境廣播，但之後暫停，未有繼續。北韓周四再次向南韓發放垃圾氣球，抗議南韓脫北者發放反朝傳單，是6月26日以來首次。
金正恩接見俄副防長
北韓官媒朝中社昨日報道，北韓領袖金正恩周四在勞動黨黨部大樓接見由俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科率領的俄羅斯軍事代表團。雙方就兩國開展軍事領域合作維護安全利益的重要性和必要性達成共識，金正恩對俄方在烏克蘭展開軍事作戰表示支持，強調朝俄軍隊應更加團結，有力推動朝俄關係發展，為維護地區乃至世界和平與國際正義發揮舉足輕重的作用。
這是俄羅斯總統普京上月訪朝後，俄方軍事領域高層首次訪問北韓。本月8日，金日成軍事綜合大學校長金哲鐵率領北韓人民軍軍事教育工作者代表團啟程赴俄。
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