朝再飄垃圾氣球 韓擴音喊話反制

南韓聯合參謀本部表示，韓軍屢就北韓持續空投垃圾氣球的行為作出嚴重警告，因此於周四晚至周五凌晨對北韓放飛氣球的地點進行擴音喊話，韓軍今後採取何種應對措施都取決於朝方的行動。南韓上月9日重啟邊境廣播，但之後暫停，未有繼續。北韓周四再次向南韓發放垃圾氣球，抗議南韓脫北者發放反朝傳單，是6月26日以來首次。