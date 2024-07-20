黨高層施壓 民望低迷 拜登或日內退選讓位

賀錦麗頂上呼聲高 同樣面臨低支持率 美國前總統特朗普近期聲勢大振，引發民主黨人士與支持者對大選選情的憂慮，要求總統拜登退選之聲不斷。美媒AXIOS周四披露，民主黨高層預計拜登最快在本周末退選，現時呼聲最高的是直接由副總統賀錦麗頂上。

報道稱，民主黨高層正不斷向拜登施加壓力。拜登私底下承認，壓力愈來愈大，民調結果糟糕。日前再度確診新冠病毒的拜登，繼續在特拉華州住所自我隔離。他仍有輕微病徵，但生命體徵正常，如常處理公務。他之前曾說如果出現健康狀況，將會重新考慮是否繼續參選，外界關注這是否會成為拜登退選的下台階。

有指佩洛西私下說服 《紐約時報》引述消息指，拜登開始接受自己可能無法勝選的想法，假如他支持賀錦麗接替他參選，相信黨友都不感到意外。《華盛頓郵報》報道，前總統奧巴馬曾向黨友表示拜登的勝算已大幅減弱，認為他需要認真考慮作為候選人的可行性。另有指前眾議長佩洛西私下向眾議院民主黨人表示，相信很快就會說服到拜登退出總統競選。拜登的副競選經理福爾克斯強調，拜登在任何事情上都不會動搖，已作出爭取連任的決定，競選活動繼續推進，呼籲民主黨人團結。

拜登獲告知如果他繼續競選，對手特朗普可能會以壓倒優勢獲勝，並在11月大選清走拜登的政治資產與民主黨的希望。民主黨將在8月19日至22日於芝加哥舉行全國代表大會，確認拜登的總統候選人提名。由於拜登已有足夠代表票贏得總統候選人提名，如果他繼續競選，其他參選人就不能獲得民主黨提名。若大多數代表希望有替代方案，就需要支持拜登的代表集體轉軚。

或引發黨內激烈競爭 按現時走勢，拜登可能在全國代表大會前退選，大會則需要提名新候選人，所有支持拜登的與會代表將變成「未表態」，他們可能會支持獲拜登背書的人選。拜登的競選拍檔賀錦麗不會自動成為提名人，她與其他人選處於同等地位，但她在民主黨的地位和職位令她成為可行選項，特別是如果獲拜登支持。不過，民主黨仍有其他政治明星，包括加州州長紐瑟姆、伊利諾伊州州長普利茲克和密西根州州長惠特默等，他們都是拜登的支持者。

一旦拜登在全國代表大會後才退選，根據黨規，民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）將與國會民主黨高層和民主黨州長協會商議替代人選，然後由哈里森向「有權填補空缺」的委員會報告。分析指，59歲的賀錦麗和拜登一樣，任內一直面臨低支持率的困擾，但要越過副總統選擇另一位候選人，可能會引發一場激烈的黨內競爭，這肯定是民主黨要避免的，尤其是共和黨在特朗普遇刺後團結全力支持特朗普。加上現時距離大選已時日無多，很難為副總統以外的任何人發起競選活動。本報綜合報道