日降雨量破紀錄 寶雞市洪災5死

【本報綜合報道】陝西省寶雞市近日連場暴雨，防汛指揮部昨日發布消息指，周二早上7時至周三早上10時當地平均降雨量89.8毫米，主城區出現有氣象紀錄以來最大日降雨量。截至周四傍晚，暴雨洪災造成5人死亡、8人失聯，搶險救災工作仍在繼續。

寶雞防汛指揮部指出，金台區兒童公園站日降雨量226.3毫米，為建站以來最大日降雨量；渭濱站日降雨量182.4毫米，突破建站以來單日雨量極值；鳳縣小時降雨強度、日降水總量均刷新紀錄。全市多條河流出現超警戒水位，山洪暴發致洪水漫堤，渭濱區、鳳縣局部地區嚴重受災，其他縣區也不同程度受災。

4國省幹道損毀 疏散7848人 寶成鐵路鳳州至七里坪段在暴雨下中斷，4條國省幹道損毀中斷，40多條農村道路和21座橋樑損毀。寶雞市投入1.7萬人次救援力量、逾970套機械車輛，疏散7,848名災民。寶平高速、太鳳高速現已恢復正常通行，G310、G342搶通部分路段，受災地區大部分通訊、供電亦恢復。