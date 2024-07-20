海南辦低價遊桂林長者團 無牌旅行社罰11萬元

海南省近日有旅行社開辦低價廣西桂林旅行團，四日三夜行程只需40元（人民幣‧下同，約44港元），其後被揭無牌經營。海南省旅遊文化市場行政執法局周四下午再通報，擬對涉事旅行社罰款10萬元（約11萬港元）。

四日三夜行程僅44元 通報稱，海南佰駿國際旅行社有限公司違規組織旅行團前往桂林一事，經海南省旅遊文化市場行政執法局調查取證查明，該公司在已被吊銷旅行社業務許可證的情況下，仍非法擅自從事旅行社業務，以組團社身份招徠組織旅遊活動。根據相關規定，海南省旅遊文化市場行政執法局對佰駿國際及相關負責人立案查處，擬對佰駿國際沒收違法所得並罰款，對主要負責人張××罰款兩萬元（約2.2萬港元）。佰駿國際市場外聯人員劉××等已由公安部門調查處理。

客被中途趕落車揭發 海口市有網民日前透露，其母無視勸阻執意參加上述桂林長者旅行團，結果被導遊中途要求落車返家，報警後揭發問題。涉事地接社桂林美好國際旅遊有限公司涉嫌組織不合理低價遊，已被立案調查；佰駿國際涉嫌非法擅自從事旅行社業務，公司及相關負責人也面臨立案查處。

海南官方強調，各級旅遊文化市場行政執法部門將持續加大對不合理低價遊的打擊力度，維護遊客合法權益；同時提醒遊客警惕低價旅遊團，在出行時優先選擇服務標準高和品質優的旅行社，自覺抵制不合理低價遊。有專家指出，低價旅行團契合了老年群體貪便宜的心理預期，能花費較少出遊拍照打卡，對這一群體來說是既經濟又值得炫耀的事，令長者面對低價旅行團時易受誤導或欺騙，從而陷入消費陷阱。本報綜合報道