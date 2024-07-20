深化改革提逾300項舉措 涉體制機制內容

【本報綜合報道】中共中央昨日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀二十屆三中全會精神。發布會上指出，全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，一共提出了300多項重要的改革舉措，都是涉及體制機制制度層面的內容。

中央政策研究室副主任唐方裕在發布會上表示，該決定一共15個部分60條，分三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述進一步全面深化改革推進中國式現代化的重大意義和總體要求；第二板塊是分論，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域、各方面的改革；第三板塊主要講加強黨對改革的領導，深化黨的建設制度改革。

全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹指出，該決定強調要完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，規範涉民營企業行政檢查。他強調，法治是最好的營商環境，要制訂出台民營企業促進法。會上又指出，中國建成世界上規模最大的教育體系，新增勞動力平均受教育年限超過14年，接受高等教育的人口達到2.5億。

會上指出，為加快建設高標準市場體系，該決定特別提到要完善經濟基礎制度，防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。該決定也要求全面提高幹部現代化建設能力，樹立和踐行正確政績觀，着力解決幹部亂作為、不作為、不敢為、不善為問題。中央將健全已形成的自上而下改革工作推進機制，細化分類該決定提出的重大改革舉措，科學制訂改革任務書、路線圖、時間表，合理安排改革的主次關係、先後順序、推進節奏、出台時機。

秦剛個人原因 辭全國人大職務 另外，全國人大常委會公報昨日首次披露前國務委員兼外長秦剛，因個人原因，辭去全國人大代表職務。公報在有關常委會代表資格審查委員會的報告表示，由天津市選出的全國人大代表秦剛，因個人原因，本人提出辭去人大代表職務，今年2月22日天津市人大常委會會議決定接受他辭職。中共二十屆三中全會周四閉幕，大會決定接受秦剛的辭職申請，免去他中央委員的職務，仍以「同志」稱呼他。