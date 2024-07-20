暨大宿舍遍霉菌 疑甲醛超標

入住皮膚過敏 發燒頭痛

暨南大學學生小林（化名）向內媒透露，校方上月中旬告知他們上周六要搬遷宿舍，從華文校區搬至石牌校區。直到上周六上午同學辦退宿，小林到了新宿舍才驚悉環境惡劣，桌椅都不是新的，櫃子縫隙大多都發了霉，但「已退無可退」。有同學向校方反映霉菌和鐵銹等問題，還有同學懷疑房間是前兩天才粉刷完成，現場留有油漆桶。惟很多同學沒辦法，硬着頭皮入住，因為已找好暑假實習要上班。有同學因而身體不舒服，發燒、起疹子過敏、頭痛等，宿舍的安全隱患、過道狹窄、雜物髒污等問題也讓人擔憂。