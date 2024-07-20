加拿大外長訪華晤王毅 盼可修補關係

【本報綜合報道】中方周四突然宣布，加拿大外長趙美蘭於本周四至周六來華訪問，是7年來首次。加拿大表示，她昨日會與中國外長王毅舉行會談。趙美蘭表示，期待會晤富有成效。

7年來首次到訪 這次為趙美蘭2021年10月接任外長以來首次訪華，也是2017年以來訪華的最高級加拿大官員。加拿大一名高級官員形容，這對修補兩國關係是正確方向及重大一步。趙美蘭辦公室發聲明指，兩國外長將討論應對共同挑戰的可能合作途徑，以及加強兩國連繫的具體方法。

她強調，隨着世界面臨日益複雜的問題，加拿大致力與廣泛國家務實合作，促進國家利益並維護其價值觀，正如加拿大的印太戰略所述，他們必須保持開放的溝通渠道。

消息人士透露，今次訪問已討論一段時間，但在近數周才達成一致，並在沒有國際合作夥伴幫助下實現。消息人士又指，今次行動為未來其他部長級訪問打開大門，兩國有潛力在氣候變化、環境等諸多議題上合作，但未知總理杜魯多會否很快訪華。