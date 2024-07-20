斷交52年 台日首次聯合訓練

林劍

聚焦海上搜救 顧慮大陸趨低調 台灣海巡署與日本海上保安廳周四在千葉縣房總半島以南海域，開展台日聯合搜索和救難等相關訓練，是兩地斷交52年來首次。日媒指出，在中國大陸加強海洋擴張下，日方希望藉此與周邊地區加強合作，但疑因顧慮大陸，今次聯合訓練非常低調且未公開。大陸外交部昨日對此表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

據日媒報道，隸屬日本海上保安廳第三管區的橫濱海上保安部巡邏船相模號，與台灣遠洋巡護船巡護九號參加今次訓練。巡護九號上月21日自高雄港啟航，本月10日於東京港靠港補給燃料，預計下月14日返台。

海巡署回應指，巡護九號執行例行性公海巡護任務，途中配合日方共同實施搜救訓練，是基於日台交流協會與台日關係協會簽署的海難搜救備忘錄，由兩協會辦理的實務合作。該署提到，每年均配合漁業署編排2至3航次公海漁業巡護任務，並依巡護範圍及航線規劃，安排台艦艇赴他國實施油、水、糧草等整補作業，以維護台艦艇航行安全。

陸方已向日提出嚴正交涉 大陸外交部發言人林劍昨日回應稱，日方曾就台灣問題向陸方鄭重承諾，包括不搞「兩個中國」或「一中一台」，不支持「台獨」。陸方敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤，不得以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力，在東海、南海問題上謹言慎行，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。本報綜合報道