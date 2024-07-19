6.6萬人賞大稻埕煙花匯演

台灣「2024大稻埕夏日節」登場，周三在大稻埕碼頭及延平河濱公園上演首場煙花匯演，吸引6.6萬人次齊聚大稻埕一同欣賞。當天夜晚上演歷時300秒的煙花表演，多發粉紅色心形煙花同時在漆黑夜空綻放，並瞬間變成金黃色花絮散落海港，場面十分浪漫。在場情侶紛紛表示，猶如提前慶祝了下月10日的七夕情人節。