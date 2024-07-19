兩岸國際

巴黎汽車撞餐廳露天座位 釀1死

汽車撞向餐廳外的露天座位，釀成嚴重傷亡。 汽車撞向餐廳外的露天座位，釀成嚴重傷亡。
汽車撞向餐廳外的露天座位，釀成嚴重傷亡。
【本報綜合報道】法國一輛汽車周三撞向巴黎北部第20區一間餐廳的露天座位，釀一死6傷，其中3人傷勢嚴重。
肇事司機一度逃離現場
警方表示，肇事司機一度逃離現場，其後被警方以涉嫌過失殺人罪拘捕。車內一名乘客未能通過酒精及藥物檢查，車上未有發現爆炸物品，初步相信為一宗交通意外。
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