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新西蘭載華客兩大巴側翻 2重傷
大巴側翻，車禍後現場一片混亂。
【本報綜合報道】新西蘭南島昨日早上有兩輛載有中國遊客的大巴側翻，至少15人受傷送院，其中兩人重傷，已送往醫院救治，無生命危險。
中國駐克賴斯特徹奇總領館高度重視事件，第一時間啟動緊急機制，領事人員已趕赴醫院探望重傷人員，並已要求相關旅行社妥善安置其他中國遊客。
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