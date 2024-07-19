兩岸國際

新西蘭載華客兩大巴側翻 2重傷

大巴側翻，車禍後現場一片混亂。 大巴側翻，車禍後現場一片混亂。
大巴側翻，車禍後現場一片混亂。
【本報綜合報道】新西蘭南島昨日早上有兩輛載有中國遊客的大巴側翻，至少15人受傷送院，其中兩人重傷，已送往醫院救治，無生命危險。
中國駐克賴斯特徹奇總領館高度重視事件，第一時間啟動緊急機制，領事人員已趕赴醫院探望重傷人員，並已要求相關旅行社妥善安置其他中國遊客。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc