南韓暴雨預警提升 仁川機場25航班暫停

南韓多地暴雨持續，首都圈和忠清南道等地昨日發布暴雨預警，中央災難安全對策本部上午7時50分提升應急響應至二級，暴雨危機預警上調至警惕。仁川國際機場航班出現大面積延誤，至少25班航班停飛。

截至上午8時，仁川國際機場25個國際航班取消，4個航班被迫返航，包括原定凌晨3時從仁川飛往江蘇省無錫碩放機場的航班，金浦機場尚未出現航班停飛。氣象部門預計，首都圈等地周四每小時最高降雨量將達60毫米，首都圈、江原內陸和山地、忠清圈和全羅圈的周四至周五累計降雨量將達30至100毫米。

關注河水上漲山泥傾瀉 氣象廳提醒民眾留意強風暴雨可能帶來損失，特別關注河川水位迅速上升、低窪地區被淹沒和山泥傾瀉等情況，西海岸已發布強風特別警報。中央災難安全對策本部長李祥敏要求有關部門和地方政府動用一切資源避免暴雨造成損失，囑咐有關部門和機構加強檢查安全薄弱地區和設施，果斷採取疏散、管制等安全措施。

北韓或未事先通知洩洪 南韓環境部昨日表示，北韓可能從周三深夜開始，未事先通知下在韓朝界河臨津江上游的開閘洩洪。環境部指出，周三晚上10時的衞星照片中黃江水庫尚無洩洪迹象，但在翌日凌晨3時許觀察到水庫下游河流寬度增加。南韓境內臨津江最北端水位觀測點必勝橋水位，於周四早上6時20分達到2.88米，較前一日同一時間上漲約2.4米。

環境部推測目前朝方洩洪量不多，水位上升不僅源於上游水庫洩洪，還受到臨津江流域降雨影響。環境部稱，已在確認朝方洩洪後與韓軍和地方政府共享相關情況，並啟動緊急響應機制、警報廣播和巡查，以確保居民安全。環境部通常在暴雨期間，利用衞星照片監測黃江水庫等同時流經韓朝的河流每天最多3次。北韓於2009年6月未事先通知下將黃江水庫開閘洩洪，造成在京畿道漣川郡一帶露營的6人死亡。朝方事後同意開閘洩洪前通知韓方，但迄今只通報過三次。

本報綜合報道