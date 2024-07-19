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歐洲議會全體會議 通過萊恩連任歐盟主席
歐洲議會周四舉行全體會議，多數議員投票通過關於萊恩連任歐盟委員會主席的提案，萊恩將於未來5年繼續擔任歐盟行政機構負責人。萊恩是首位女性歐盟委員會主席，自2019年起擔任至今。（綜合報道）
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