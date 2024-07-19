美將回購希臘32架舊F16供烏
【本報綜合報道】卡塔爾半島電視台周二報道，希臘32架舊式F16 Block 30戰機退役後將由美國回購，然後運往烏克蘭。
希方另購40架F35
消息人士透露，希臘認為最好由美國回購F16，升級後再提供予烏克蘭。然而，有希臘空軍內部人士指出，希臘出於防備鄰國需要，不得不擁有非常強大的武裝力量。一旦希臘出售32架F16，將令空軍戰機數目大幅減少，而法定戰機數必須達到200架左右，無法只靠昂貴的新型戰機來彌補。希臘擬把82架F16升級至Block 70配置，並訂購24架法國製疾風戰機，美國國會委員會已批准希臘購買40架F35隱形戰機。
俄烏戰爭爆發後3天，希臘向烏克蘭派出2架滿載步槍、彈藥及手榴彈的運輸機。希臘還額外援助烏克蘭2萬發155毫米炮彈、刺針防空導彈及40輛BMP1步兵戰車，目前準備運送4台大型變壓器滿足家用供電需求。希臘東北部港口城市亞歷山德魯波利斯有鐵路通往羅馬尼亞或烏克蘭利沃夫直達敖德薩，軍事裝備在亞歷山德魯波利斯卸載後，24小時內可運抵烏克蘭。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：