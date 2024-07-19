美將回購希臘32架舊F16供烏

希方另購40架F35

消息人士透露，希臘認為最好由美國回購F16，升級後再提供予烏克蘭。然而，有希臘空軍內部人士指出，希臘出於防備鄰國需要，不得不擁有非常強大的武裝力量。一旦希臘出售32架F16，將令空軍戰機數目大幅減少，而法定戰機數必須達到200架左右，無法只靠昂貴的新型戰機來彌補。希臘擬把82架F16升級至Block 70配置，並訂購24架法國製疾風戰機，美國國會委員會已批准希臘購買40架F35隱形戰機。