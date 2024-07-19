以軍續空襲加薩 81巴人被殺

國會通過聲明 反對巴勒斯坦建國 以色列國防軍周三打擊加薩地帶中部地區，並出動坦克在加薩南部邊境拉法推進。加薩衞生部指摘以軍空襲造成至少81名巴勒斯坦人死亡、198人受傷。以色列國會同日通過聯合聲明反對巴人建國，認為將對以色列存亡構成威脅，同時令以巴衝突永久化。

拉法醫護人員指，以軍空襲拉法市造成兩人喪生。以軍坦克駛入拉法北部實施攻擊後撤退，以軍確認部隊正在拉法繼續進行基於情報的精確作戰行動，消滅恐怖武裝小組和摧毀向以軍部隊開火的發射器，並指過去一天空襲加薩地帶25個目標，地面部隊繼續在加薩中部行動，拆除武裝分子哨站。巴勒斯坦紅新月會指，以方周三釋放13名在加薩扣押的巴勒斯坦人。

人權組織指哈馬斯攻平民辱人質 人權觀察組織周三發表長達252頁報告，指摘巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日攻擊以色列時，哈馬斯分支卡桑旅和至少4個武裝組織蓄意及任意攻擊平民、不人道對待和故意殺害人質，施以性暴力、挾持人質、毀損屍體、以人質作盾牌和搶劫。哈馬斯指摘報告包含謊言和偏見，要求人權觀察撤回報告並道歉。

臨時碼頭任務完 物資將送以港口 另外，美軍中央司令部副司令庫珀（Brad Cooper）周三宣布，負責接收經海路運送人道物資至加薩地帶的臨時碼頭，任務已經完成，運作成本預計低於原先估計的2.3億美元（約17.94億港元）。海路運送人道物資今後將改由以色列阿什杜德港接收和分發。

已抵達塞浦路斯或仍在船上的至少500萬磅物資，未來數天將直接運住阿什杜德港。美軍認為臨時碼頭已達預期效果，向加薩運送近2,000萬磅救援物資。庫珀又指，美國已向阿什杜德港運送逾100萬磅物資，有信心將有更多物資抵達。美國總統拜登今年3月宣布出動1,000名美軍在加薩海岸建設臨時碼頭，碼頭今年5月投入使用後多次因風浪移走，實際運作僅約20天。本報綜合報道