特勤局早監視槍手但「跟甩」

美國聯邦調查局（FBI）周三就特朗普遇刺案向國會參眾兩院議員作閉門匯報，首次披露槍手克魯克斯曾搜尋包括特朗普、拜登等名人的相片，而特勤局人員在事發前一小時已發現克魯克斯有可疑，但之後「跟甩」目標。美媒則指，一隊支援特勤局的地方狙擊手曾拍攝到克魯克斯看測距儀，並立即向指揮中心報告。（綜合報道）