美眾院召特勤局長就刺殺案作供

【本報綜合報道】美國特勤局被指保護前總統特朗普不力，導致他上周六遇刺受傷。眾議院監督委員會周三正式向特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle）發傳票，傳召她於下周一向聽證會就刺殺案作供，齊特爾已答應出席。眾議院議長約翰遜則指，會成立跨黨派專責小組調查事件，明言齊特爾應下台。

監督委員會主席科默（James Comer）表示，特勤局原本稱齊特爾會出席聽證會，但國土安全部官員似乎介入干預，亦沒有與委員會分享任何有意義的更新或新資訊，鑑於當局欠缺透明度和不與委員會合作，令人質疑齊特爾領導特勤局的能力，所以有必要發出傳票。除了監督委員會，眾議院國土安全委員會亦已邀請賓夕凡尼亞州多個執法部門官員，在未來數天到國會作供。

設跨黨派小組查安全漏洞 同時，約翰遜向美媒透露將成立眾議院跨黨派專責組調查相關安全漏洞，他會要求齊特爾請辭，必須為此負責。參議院共和黨領袖麥康奈爾也在社交平台要求齊特爾下台，形容特朗普遇刺是對美國民主的嚴重攻擊，這個國家值得得到答案和問責，由新局長領導特勤局是重要一步。