萬斯演說多次提3搖擺州 吸選票

【本報綜合報道】美國共和黨全國代表大會周三進入第3天，俄亥俄州聯邦參議員萬斯登台發表演說，宣布正式接受共和黨副總統候選人提名，夥拍前總統特朗普迎戰尋求連任的總統拜登。萬斯演說時多次提到大選的關鍵搖擺州俄亥俄州、賓夕凡尼亞州和密歇根州，分析認為萬斯希望主力吸納搖擺州的選票。

萬斯提到自己在俄亥俄州成長，形容當地是一個被華盛頓美國統治階級拋棄和遺忘的地方。他童年期間不斷聽到拜登推出各種政策損害美國利益，令俄亥俄州、賓夕凡尼亞州或密歇根州的小鎮，「工作被送往海外，我們的孩子被送往戰場」。萬斯2016年出版回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），講述他在貧窮小鎮長大經歷後聲名大噪，他演說期間連番強調自己的背景，呼籲讓美國重新成為「一個讓遠離權力殿堂的工人階級男孩可以站在這個舞台上」的國家。

誓言將製造業帶回美國 萬斯誓言要把製造業帶回美國，阻止中國在美國公民的背上建立中產階層。他強調，只會在有必要時送美國人出去打仗，但若要打仗定將重拳出擊。39歲的萬斯強調自己帶來的年輕氣息，並指拜登在華盛頓擔任政客的時間，比自己在世時間還要長，而59歲的副總統賀錦麗也沒有落後多少。萬斯指美國需要一位不隸屬於大企業，而且對工人、工會和非工會負責的領導人，一位不會向跨國公司出賣美國的領導人。

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