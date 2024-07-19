拜登再染新冠被隔離 重量級眾議員籲退選

面臨民主黨內「逼宮」壓力的81歲美國總統拜登，周三再次確診新冠肺炎，出現輕微病徵，需返回特拉華州家中隔離。與此同時，加州眾議員謝安達（前譯希夫，Adam Schiff）發聲明呼籲拜登退選，成為至今勸拜登放棄連任的最重量級民主黨人，亦是拜登與前總統特朗普辯論以來第20名國會議員。據報，拜登堅持出選的態度開始軟化。

白宮周三發表聲明指，拜登原本在屬搖擺州的內華達州拉斯維加斯出席活動，其後感到不適，經檢測後確診新冠病毒，取消行程。白宮醫生指，拜登出現上呼吸道症狀，有鼻水及乾咳，但症狀輕微，已服用抗病毒藥物。拜登確診後隨即乘搭專機「空軍一號」返回特拉華州，登機時向在場人士舉起拇指示意，在機上又向記者說自己感覺良好。他首次確診新冠肺炎是2022年7月21日，惟康復後不久再次確診感染，屬於二度感染（復陽）個案。

與前眾議院佩洛西關係密切、正競逐加州的聯邦參議員議席的謝安達，同日發聲明指，雖然退出競選是拜登的個人選擇，但現在是他傳遞火炬的時候了，這樣做可讓民主黨在11月的大選擊敗特朗普，鞏固拜登的領導遺產。他直指，美國正處於十字路口，特朗普再次入主白宮將破壞美國的民主根基，他對拜登能否在總統選舉擊敗特朗普有嚴重擔憂。

團隊指多個群體支持連任 以往要求拜登退選的議員大多來自搖擺州，而謝安達所屬的加州是傳統「藍州」、即民主黨票倉，因此他的表態備受外界關注。拜登競選團隊回應謝安達時指，關鍵搖擺州的國會議員，以及國會黑人和西班牙裔核心小組對拜登競逐連任表示廣泛支持。另有報道指，佩洛西上周曾致電拜登，指民調顯示拜登不能擊敗特朗普，警告如果他繼續尋求連任，或破壞民主黨今年11月勝出眾議院選舉的機會。不過，消息人士未有透露佩洛西有否在通話中表明拜登應該退選；白宮拒絕評論報道內容。

傳拜登出選總統立場軟化 美媒公布的最新民調顯示，全國的民主黨人中，有近三分之二認為拜登應退選，讓民主黨提名另一位候選人出戰總統選舉。儘管拜登多番拒絕退選，但一名民主黨高級顧問周三透露拜登私下是願意傾聽的，不像他公開般來得抗拒，近日更開始由說「賀錦麗不會贏」變成問「你覺得賀錦麗能否贏？」報道形容，拜登與國會的私下討論繼續，暫未知他的決定，但他原本堅持出選的立場有所軟化。拜登周二受訪時曾經指出除非他出現健康狀況、醫生指出他有問題，才會考慮退選。

另外，民主黨下月19日起一連4日在芝加哥召開全國代表大會，會上將確認提名拜登為總統候選人。民主黨有意在下月初舉行網上投票，提出確認拜登為總統候選人，民主黨全國代表大會規則委員會周三指網上投票不會在8月1日前舉行，但仍致力在8月7日前進行，規則委員會將於今日開會討論，下周敲定日期。本報綜合報道