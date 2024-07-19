濫用7天無理由退貨 買家厚顏 網店受苦果

購入應付節日活動 法律後悔權成漏洞 內地有民眾網購後，濫用7天無理由退貨政策，造成商家嚴重虧損。繼上月中旬，浙江金華一間網店遭黑龍江幼兒師範高等專科學校學生集體退貨400條裙，造成損失近8,000元人民幣（約8,700港元）。內媒周二報道，廣東省廣州一間網店上月亦遇同樣情況，大量家長參加六一兒童節後，立即退還所買的童鞋，部分鞋子已嚴重磨損。

廣州網店老闆王先生透露，每年均會發生售後退貨的情況，除了家長，曾有個別學校批量訂購服裝，再於活動結束後申請退貨。另有消費者看中商家精心準備的包裝紙盒，利用退貨政策，在收到商品後立即以「不想要了」為由申請退貨，只退回一層氣泡膠膜包裹產品，原本的包裝不翼而飛。

網上炫耀陰招賺差價 有民眾更專門研究如何退還穿過的衣服，再在網上炫耀成功案例，並教導利用運費險的漏洞，通過下單再退貨，賺取退貨速遞與運費險賠償差價。有商家指出，網購平台如果識別到用戶退貨次數及退貨率異常，會限制對方權限，惟註冊新帳戶成本低，這些用戶會不斷註冊新帳戶，藉此謀取暴利。

有內媒指出，法律賦予網購消費者7天無理由退貨的「後悔權」，且毋須說明理由。但現實生活中，有些人沒有底線，利用規則漏洞，濫用7天無理由退貨規則。這種不道德行為，不僅給賣家造成經濟損失，嚴重損害了賣家利益，而且傷害網購信任機制，影響電商市場的誠信環境。消費者的後悔權需要保障，但商家的正當利益同樣需要保護，不容濫用無理由退貨規則，須讓濫用者付出沉重代價，不能總是僅支付貨款了之。本報綜合報道