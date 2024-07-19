多省續暴雨 陝西動物園禽類淹死

河南目前仍處於暴雨紅色預警和重大氣象災害（暴雨）一級應急響應狀態，陝西寶雞則有動物園因暴雨被淹，最高深逾一米，不少猛獸被困在鐵籠中，亦有一些珍珠雞等禽類不幸淹死。

據預測，四川盆地北部等地局部地區昨日至今日有100至150毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水，局部地區有雷暴大風等強對流天氣，但未來一周南方將面臨可達40℃以上的高溫天氣。受暴雨影響，陝西寶雞市區部分區域出現內澇，當地一個動物園也有較深積水。雖然小型動物可以疏散，但老虎、熊等要留在鐵籠中。網民嘆言「放也不能放，關也不能關」，希望雨趕緊停，動物平安度過。園方稱已開始搶救動物，政府也在救援，水已退到0.7米左右，小型動物轉移完畢後，就給猛獸籠內墊沙袋等，搭建高一點的平台。