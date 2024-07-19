播躺平負能量大學教授被處理

【本報綜合報道】中央紀委國家監委旗下出版社日前發文，指有大學教授因傳播「躺平」、「擺爛」等負能量和錯誤觀點而被處理，文章其後被地紀檢監察機關轉載。

堂上鼓吹擺爛等錯誤思想 方正出版社周一在官方微信公眾號發布名為《傳播負能量和錯誤觀點行為認定與處理》一文，據指是出自《高校系統違紀違法行為認定與處理》一書，內容梳理近年大專院校典型違紀違法案件。文章指出，某大學法學院教授蘇×在課堂上多次鼓吹躺平、擺爛、投機、及時行樂或宣傳歷史虛無主義等，曾被學生投訴，也多次被教務處約談，後被巡視指出。文章稱，蘇×向學生鼓吹躺平等錯誤思想，是不正確履行教學職責行為，對其宣揚歷史虛無主義的行為，可認定為違反政治紀律。

文章提到，對違紀行為的取證，需針對不同違規行為的具體表現固定相關證據。例如蘇×主張躺平，需核實其發表觀點的具體動機、發表觀點的範圍和場合、次數、後果影響等方面證據，尤其要把握情節和後果，對產生不良政治影響或嚴重後果的事實，注意調取輿情反映、聽眾評價等。文章又列舉大專院校幹部傳播負能量和錯誤觀點行為的表現形式，其中具體提到一些行為，包括對於民主，有的片面理解人民代表大會間接選舉，要求擴大直接選舉範圍，或推崇西方民主理念；對於自由，有的認為是絕對自由，宣揚偏激觀點，推崇定居自由、戶籍流動自由、西方式所謂言論自由等。