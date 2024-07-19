四川百貨大樓火災增至16死 警控制責任人

四川自貢市高新區九鼎購物商場周三傍晚6時左右發生大火，高新區生態環境與緊急管理局指救援於昨天凌晨3時結束，火災造成16人遇難，傷者均妥善救治。經初步調查，火災由施工作業引發，相關責任人已被警方控制，正進一步調查具體情況及善後。

九鼎百貨大樓發生火災後，緊急管理部、國家消防救援局派出工作小組連夜趕赴現場，並將抽調全國火調專家參加火災事故調查，多地消防共派出72車284人到場救援處置。截至當晚8時50分，現場火勢得到控制，救援人員營救出75名被困者，至當晚10時許現場明火撲滅。事故發生後，衞健系統調派醫務人員240多人、救護車20輛開展醫療救治工作。截至昨日上午8時，涉災就醫39人，其中重症一人、輕症29人、9人經評估後離院。據悉，四川省政府已成立由省政府牽頭的事故調查組，進行全面深入調查，徹查事故原因，依法依規嚴肅追責問責。

被困者向親友發遺言訊息 有當地市民對內媒表示，九鼎百貨大樓多年前已停業，僅部分樓層還有商舖或小公司經營。該大樓地下1樓有一家超市，5樓有一家桌球室，6樓有一家戲院和茶餐廳，10樓有一家舞蹈室，商場裏還有電腦維修店和棋牌室。有幸存者向內媒憶述情況，指發現起火時已衝不出去，躲在小房間等待救援。甚至有被困者向外面的親友發訊息，稱如果出不來，就請照顧其家人。

有專家從建築結構設計的角度分析今次火災，指該百貨大樓是典型的商住混用型大樓，形式還比較特殊，除了底部是商店外，在塔樓平面上似乎一半是住宅、一半是辦公商業。這樣垂直和平面中均有不同業態的混用功能，因疏散通道等要求不同，給消防設計帶來很大困難。專家提到，在過去房地產野蠻生長的年代，不少開發商為了控制成本而打擦邊球，用非常規手段達到少修電梯、疏散樓梯、防火設備等目的。

另有退役消防員指出，今次火災屬立體燃燒，在百貨大樓的裙樓中，多個樓層空間發生整體燃燒，裏面的可燃物都過火。如可燃物數量足夠多，燃燒放出的熱量非常高，要撲滅十分困難。火災發生在白天卻失控，說明樓內消防設施未起到作用，同時未能控制煙氣蔓延，令很多人被困無法逃生。本報綜合報道