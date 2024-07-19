兩岸國際

越交南海外大陸架劃界案 華反對

越南外交部發布消息，周三已向聯合國大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，另向聯合國提交反對照會，回應菲律賓上月14日提交的南海外大陸架劃界案。中國外交部昨日回應指，中方對此堅決反對，已向越方提出嚴正的交涉。（綜合報道）
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