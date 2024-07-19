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應王毅邀請 加國外長趙美蘭訪華
中國外交部發言人林劍昨日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，加拿大外長趙美蘭於昨日至明日來華訪問。王毅今年初曾與趙美蘭通電話，指中加關係這幾年陷入低谷的根本原因是加方對華認知出現嚴重偏差，希望加方切實將一個中國的承諾落到實處。（綜合報道）
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