蘇州書記晤日企代表 稱力保安全

【本報綜合報道】江蘇省委常委、蘇州市委書記劉小濤周二會見日本精工株式會社董事、代表執行役社長兼首席執行官市井明俊一行人，是他兩周以來第二次會見到訪的日本客商。因應早前有日籍母子在蘇州被斬傷，劉小濤強調努力為外籍人士提供更便捷、舒適、安全的環境。