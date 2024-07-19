前外長秦剛免去中央委員職

免中央委員職務：前外長 秦剛

三中全會閉幕 確認開除 李尚福 李玉超 孫金明 黨籍 中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議周一起在北京舉行，至昨日閉幕並發布公報。全會決定接受前外長秦剛辭職申請，免去其中央委員會委員職務。會上亦確認開除前防長李尚福、火箭軍前司令員李玉超、火箭軍參謀長孫金明的黨籍。全會另聽取和討論相關工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。

公報中仍以「同志」稱呼秦剛 出席這次全會的有199名中央委員及165名候補中央委員。全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員丁向群、于立軍、于吉紅為中央委員會委員，公報中仍以「同志」稱呼秦剛。全會審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予3人開除黨籍的處分。

會上一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局堅持穩中求進工作總基調，堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨，實現經濟回升向好。全會指出，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。

要求2035年建成高水平經濟體制 到2035年，要全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

此外，要聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦建設社會主義文化強國，聚焦提高人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。到2029年中華人民共和國成立80周年時，要完成本決定提出的改革任務。

全會對進一步全面深化改革做出系統部署，強調構建高水平社會主義市場經濟體制，健全全過程人民民主制度體系，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍隊改革。全會提出，必須完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性；並要完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制，深化財稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制。此外，要深化立法領域改革，加強涉外法治建設；健全國家安全體系，完善涉外國家安全機制；並堅持黨對人民軍隊的絕對領導，深入實施改革強軍戰略，完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系和跨軍地改革，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。本報綜合報道

開除黨籍：前防長 李尚福 中共三中全會閉幕。 開除黨籍：火箭軍前司令員 李玉超 開除黨籍：火箭軍參謀長 孫金明