兩岸國際

外婆製捧花祝福孫女成婚
中國陝西渭南市一名76歲老婦（圖）因嚴重暈車，無法出席孫女小楊近日在外地舉辦的婚禮，遂在孫女幫助下自學近期年輕人的流行手工勞作，耗時3天親手用扭扭棒製作一束新娘捧花，代為祝福。婚禮舉辦當天，小楊全程手握外婆精心製作的捧花（圖），直言它真的很漂亮，並感受到對方的祝福，會一直將捧花放在家裏珍存。
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