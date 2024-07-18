屢次創世績堅毅男 單輪車快越愛爾蘭

每日逼自己訓練12小時

基夫尼回憶訓練艱辛，他每天要用大約12小時練習，必須強迫自己踩單輪車才能完成每次訓練。而每當練習即將結束時，他的腳踝都因過度使用而腫脹，每一下踩動踏板都像折磨。他在挑戰開始前，購買了一條高品質的短褲及一些防擦傷霜，且在路程期間採取小量但頻繁的休息方式，避免長時間在座椅上導致屁股痠痛。所幸皇天不負有心人，他最終也挑戰成功。