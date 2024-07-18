屢次創世績堅毅男 單輪車快越愛爾蘭
曾赤腳走2080公里10天攀10山
愛爾蘭一名男子近日踩單輪車從該國最南端的密珍岬（Mizen Head）到達最北端的馬林角（Malin Head），全程613公里，共耗時5天5小時23分鐘，再次創造健力士世界紀錄。
健力士世界紀錄周一公布，基夫尼（Eamonn Keaveney）創造踩單輪車穿越愛爾蘭的最快紀錄，同時為當地社區籌集了5,939歐元（約5.1萬港元），用作支持無家可歸者。
每日逼自己訓練12小時
基夫尼回憶訓練艱辛，他每天要用大約12小時練習，必須強迫自己踩單輪車才能完成每次訓練。而每當練習即將結束時，他的腳踝都因過度使用而腫脹，每一下踩動踏板都像折磨。他在挑戰開始前，購買了一條高品質的短褲及一些防擦傷霜，且在路程期間採取小量但頻繁的休息方式，避免長時間在座椅上導致屁股痠痛。所幸皇天不負有心人，他最終也挑戰成功。
基夫尼曾在2016年創造了世界上最長赤腳旅程紀錄，路程達2,080公里；2018年又在10天內赤腳攀登了10座山。直到2020年，基夫尼找到下一個挑戰目標，即踩單輪車最快穿越愛爾蘭，他直言這個稱號很有吸引力，因為它就像是令人畏懼和荒謬的完美結合。本報綜合報道
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