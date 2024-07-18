虛擬綁架頻生 華駐泰使館籲警惕

其中有澳洲留學生接到詐騙分子來電，對方自稱悉尼衞生部工作人員，稱其電話卡涉及一宗公共衞生事件，中國警方已展開調查，將撤銷其醫保和簽證，若希望保留則需配合調查。騙取信任後，對方指示留學生購買機票前往泰國，再從邊境前往緬甸，期間須斷絕與身邊人聯絡，並拍攝自己被綁架、毆打、虐待等慘狀和不斷向家長哭訴、要求解救等照片或影片。該留學生失聯期間，詐騙分子又冒用其微信聯絡家長，謊稱孩子被綁架，發送事先攝錄好的照片或影片佐證，向家長騙取巨額贖金。