6越南客伏屍泰酒店 疑有人財困落毒一鑊熟

FBI介入調查事件 泰國曼谷市中心一間酒店周二發生懷疑謀殺案，6名越南裔人士倒斃酒店房內，其中兩人持美國國籍，美國聯邦調查局（FBI）介入調查。泰國警方昨日從房內瓷杯檢出俗稱山埃的氰化物，初步推斷6人之間有存在私人恩怨。消息指一名死者不堪背負巨額債務，向水中落毒再服毒自殺。警方曾追緝一名同行越南人，後來認為她與案件無關。

瓷杯水壺檢出山埃 警方周二下午5時多接獲酒店職員報案，指5樓一個房間內多人死亡，執法人員到場證實死者分別是3男3女，年齡介乎37至56歲，兩人倒斃睡房，4人伏屍餐枱，各人口吐白沬懷疑中毒，估計死亡時間超過24小時。案發時房間反鎖，無打鬥及搶劫痕迹，多個行李箱擺在門邊，房中食物原封不動，但6個瓷杯被取出使用，杯底更發現可疑粉末。6名死者和另外一個越南人早前先後登記入住酒店5個房間，各人未如期退房，酒店職員查房發現事件。

泰國警方昨日再召開記者會交代調查進展，證實在酒店房內瓷杯和水壺檢出氰化物，認為兇手在6名死者之中。驗屍確認一名死者血液含有氰化物，其他驗屍結果尚未出爐。泰國入境事務處追查餘下一名同行越南人，發現她是一位死者的妹妹，已於上周三搭飛機返回越南。當地傳媒報道，落毒者是56歲美國籍女死者Sherine Chong，她早前向案中其他死者借錢投資修建日本醫院，但最終生意失敗，損失泰銖可能達千萬。

泰總理警高層親臨了解 案件曝光後，泰國總理賽塔與警方高層親自到酒店了解案件，並下令迅速調查，避免對公眾及旅遊業造成影響。他昨日強調案件屬個別事件，與搶劫或內部安全問題無關，過早下定論可能會引起混亂。越南駐泰國大使范越雄表示，使館職員與當地有關部門取得聯繫，核實案件並採取必要保護公民措施。美國國務院指獲悉兩名公民在泰國死亡，密切關注事態發展，隨時準備提供領事協助。本報綜合報道