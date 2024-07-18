以軍襲加薩中部南部57死

【本報綜合報道】以色列國防軍周二繼續在加薩地帶與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯武裝分子交戰。加薩衞生部指控以軍轟炸加薩中部和南部地區，造成至少57人死亡。哈馬斯指摘以軍攻勢阻礙停火談判。

加薩衞生部指，以軍空襲南部邊境拉法市房屋造成5人死亡，鄰近汗尤尼斯房屋一家4口遇害，又空襲一輛汽車造成至少17死26傷。加薩中部努塞拉特難民營一間安置難民的聯合國學校受到空襲，亦有23人死亡。以軍指行動針對藏身學校的恐怖分子，已採取措施減輕平民面對的風險。

埃及安全官員指，自以軍上周六攻擊加薩地帶南部、擊殺哈馬斯高級指揮官、同時造成至少90死後，停火談判隨即陷入停滯。巴勒斯坦官員指，雖然以軍重新加強攻勢，但哈馬斯不願停止談判，仍希望不惜任何代價結束戰爭，並已表現出所需靈活性，敦促調解人讓以色列回應。

以色列拒挪威外相到訪 另一方面，以色列外交部長卡茲周二表示，他已拒絕挪威外相艾德訪問以色列的請求，理由是挪威承認巴勒斯坦國。挪威外交部最初試圖安排訪問，一度未得到以色列回覆。艾德其後直接向卡茨提出訪問請求，隨即遭到拒絕。挪威5月底承認巴勒斯坦國，引發以色列強烈不滿。以方其後召回駐挪威大使，該崗位至今仍空缺。